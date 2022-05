Tatá Werneck explica desconforto no "Domingão": Luciano Huck recebeu críticas

Tatá Werneck foi convidada para integrar o júri do "Dança dos Famosos", no "Domingão", mas viveu momentos de muita tensão ao pisar nos estúdios do programa comandado por Luciano Huck. Isso porque a atriz ainda teme contato físico por conta da pandemia de Covid-19 e o apresentador acabou fazendo com que ficasse ainda mais desconfortável.