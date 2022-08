Dona Déa relembrou histórias de Paulo Gustavo e brincou ao ver netos: "Puxaram a avó"

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, foi uma das convidadas para compor o júri artístico do "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", no último domingo (8). E não é que ela deixou a emoção rolar solta? Além de relembrar histórias do seu filho, falecido após complicações da Covid-19 em maio de 2021, a senhora se emocionou com o carinho da plateia e com uma mensagem para lá de especial enviada pelos netos, Gael e Romeu. Confira abaixo!