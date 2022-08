Luciano Huck gera climão com Simone e Simaria ao citar briga e cantora corta o assunto: entenda

Durante o "Domingão", Luciano Huck acabou gerando climão com Simone e Simaria ao tocar em um assunto delicado. O apresentador relembrou que, na última semana, as duas tinham viralizado na web por brigarem nos bastidores de uma gravação no SBT. Diante da abordagem, as cantoras ficaram visivelmente desconfortáveis e uma delas tentou cortar o assunto ao dar uma resposta direta e reta. Entenda!