Scooby emociona PA ao convidar o atleta para ser seu padrinho de casamento

A amizade de Pedro Scooby e Paulo André promete ir muito além do BBB22. Depois de criarem laços de irmãos no reality show, o surfista revelou que convidou o vice-campeão da edição para ser padrinho da cerimônia de seu casamento com a modelo Cintia Dicker. E é claro que o atleta aceitou com um sorriso no rosto: saiba mais abaixo!