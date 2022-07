Arthur gera climão ao revelar que ainda não recebeu prêmio do BBB: "Não caiu, hein"

Arthur Aguiar ainda não é um milionário! Apesar de ter conquistado o primeiro lugar no BBB22 e garantido R$ 1,5 milhão — e um carro zero —, o ator revelou em um encontro de ex-BBBs que o valor ainda não foi depositado em sua conta bancária. E não é que a novidade gerou um climão no estúdio? Confira abaixo!