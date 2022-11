Rodrigo Faro se assustou com briga de Babi e Deolane em "A Fazenda 14": "Se afastem"

Mais um dia de fogo no feno colocou Rodrigo Faro em apuros durante o "Hora do Faro" deste domingo (17), em contato ao vivo com os participantes de "A Fazenda 14", quando Deolane e Bárbara começaram uma briga tensa que fez com que tivesse que apelar para não piorar anda mais o climão. "Se afastem", pediu o apresentador. Entenda o que rolou!