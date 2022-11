Vídeo de Bia Miranda empurrando Pétala divide opiniões na web: "Expulsão por muito menos"

Um vídeo de Bia Miranda empurrando Pétala Barreiros está dando o que falar fora de "A Fazenda 14". No momento em questão, as duas estavam reunidas no jardim, quando a influenciadora deu um susto na "neta" de Gretchen, que reagiu com violência e deu um empurrão nela. As imagens dividem opiniões e parte do público acredita que merecem expulsão.