Quem Bia Miranda vai indicar para a roça em "A Fazenda 14": alvo já começou a sentir

Bia Miranda conquistou o chapéu do fazendeiro pela terceira vez em "A Fazenda 14". Em um momento decisivo do jogo, que chega à reta final, a peoa pensou bem em quem vai indicar direto para a berlinda, optando por Pelé. A revelação aconteceu em papo com as aliadas e a fazendeira afirma que o artista já está sentindo que vai ser ele. Entenda!