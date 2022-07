Arthur Aguiar fica de queixo caído ao descobrir rejeição de Jade Picon no BBB22: "Que loucura!"

Arthur Aguiar é o campeão do BBB22: o ator recebeu 68,96% dos votos do público e levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro zero. Logo após ser coroado vencedor da temporada, o ex-Rebelde participou do "Bate-Papo BBB", com Rafa Kalimann, e foi atulizado sobre o que rolou durante o seu confinamento.