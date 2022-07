Tadeu Schmidt não segurou as lágrimas em seu último discurso do BBB22: "Muito emocionante"

Tadeu se emocionou antes de anunciar que Arthur é o vencedor do BBB22 — o ex-Rebelde recebeu 68,96% dos votos e levou para casa R$ 1,5 milhão e um carro zero. No início de sua fala, o apresentador deixou claro que estava bastante nervoso com a ocasião e agradeceu a todos os ex-BBBs pela temporada.