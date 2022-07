Rodrigo ganha destaque em final do BBB22: apareceu em VT com efeitos especiais

Apesar de ter ficado apenas duas semanas no reality show, Rodrigo Mussi deixou sua marca como o líder dos Pipocas e travou uma breve rivalidade com Arthur Aguiar, levando a pior no paredão disputado com Natália e Jessilane. Mesmo distante do jogo, os ensinamentos dele serviam de norte para o time do Lollipop, e o nome dele não saiu da boca dos participantes.