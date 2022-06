Traição de Mussunzinho revoltou Hadson no "Power Couple": ator admitiu estratégia

O clima pesou no "Power Couple Brasil 6" depois de uma traição sofrida por Hadson e Eliza. A mulher de Mussunzinho escolheu a parceira do ex-BBB para apostar apenas R$1 mil na prova dos homens e gerou a maior revolta dentro da mansão. Diante da repercussão do assunto, o ator confessou que fez isso por causa da aliança dos desafetos com Brenda.