Galisteu nega advertência da Record e esclarece polêmica no "Power Couple": "Medidas cabíveis"

Adriane Galisteu se pronunciou sobre a acusação de Brenda Paixão envolvendo a direção do "Power Couple Brasil". A apresentadora garantiu que a produção do reality de casais não chegou a ter uma conversa direta com Mussunzinho e Karol, como sugerido pela influenciadora, deixando claro que "medidas cabíveis" serão tomadas quando necessário. Entenda!