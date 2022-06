Prova teve invasão e Mussunzinho foi o alvo no "Power Couple": informação externa impactou

Durante a sétima prova dos casais do "Power Couple Brasil 6", que aconteceu fora dos estúdios do programa nesta terça-feira (21), uma telespectadora deu o que falar ao vazar uma informação externa para os demais participantes. Na mansão Power, Albert deu detalhes do ocorrido em conversa participar com Adryana. Entenda o que rolou!