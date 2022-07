Até Demi Lovato está torcendo para um casal do "Power Couple 6": é fã dos participantes

Demi Lovato surpreendeu ao anunciar torcida para um casal do "Power Couple Brasil 6", reality transmitido pela Record, revelando ser fã de um dos casais confirmados na competição: Brenda Paixão e Matheus Sampaio. Os participantes se conheceram no "Brincando com Fogo Brasil", reality de pegação da Netflix, conquistando a cantora.