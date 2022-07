Casais que vão participar do "Power Couple Brasil 6": lista tem Pe Lanza, ex-BBBs e mais

Aos 69 anos, Nahim é cantor, dono do hit "Dá Coração" e com passagem por alguns realities. No SBT, foi o segundo maior vencedor do quadro "Qual é a Música?", além de ter participado de "Aprendiz - Celebridades" e "A Fazenda". No novo desafio, ele estará ao lado de sua esposa, Andreia Andrade.