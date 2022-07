Arthur se irritou ao ouvir de Rafa Kalimann que tinha "criado fic" dentro do BBB22: entenda

O ator ainda afirmou que não tinha como negar a importância do Gustavo no jogo: "Ele traz uma outra realidade, vem com o discurso de que quer jogar, quer movimentar. Ele movimentou bastante o jogo. Não tem como a gente negar". Sobre as rivalidades, declarou: "A gente só cresce no nosso erro e nos nossos conflitos. Ali que a gente tem oportunidade de fazer diferente".