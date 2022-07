Por que o "Altas Horas" foi muito constrangedor para Bella Campos e Guito: clima virou assunto

Exibido nas telinhas da Globo no último sábado (2), o "Altas Horas" reuniu Bella Campos e Guito, intérpretes de Muda e Tibério, para falarem sobre a repercussão do remake. A experiência acabou se revelando constrangedora e ambos os atores não conseguiram esconder que estavam desconfortáveis com comentários sobre estar rolando um clima — mesmo Guito sendo casado. Entenda!