Fátima passou o bastão para Patrícia e Manoel em despedida do "Encontro": ganhou declaração

Em 1º de julho, Fátima Bernardes recebeu Patrícia Poeta e Manoel Soares para fazer a passagem de bastão do "Encontro" e se emocionou no palco do programa. Após 10 anos de história no programa matinal, Fátima deixa a atração para assumir um novo desafio: comandar a próxima temporada do "The Voice Brasil".