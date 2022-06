Mudanças no "Encontro" confirmadas pela Globo: novo estúdio se supera em tecnologia

As mudanças da Globo estreiam no dia 4 de julho, quando Patrícia Poeta e Manoel Soares assumem a apresentação do "Encontro" — que passa a ser exibido mais cedo, logo após o "Bom Dia Brasil", direto de São Paulo. Após 10 anos de história no programa matinal, Fátima Bernardes deixa a atração para assumir um novo desafio: comandar a próxima temporada do "The Voice Brasil".