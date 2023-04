Por que Manoel Soares não apareceu hoje no "Encontro"? Decisão não foi por "climão"

Manoel Soares não apareceu no "Encontro" desta terça-feira (4) e o público começou a especular que o motivo seria o "climão" com Patrícia Poeta no ao vivo, na última segunda (3), quando chegou a ser interrompido pela apresentadora, que se explicou após a repercussão na web. Por outro lado, a ausência se deu por fins profissionais. Entenda!