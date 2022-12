Déa Lúcia faz pergunta indiscreta e choca Fábio de Melo no "Domingão": padre até saiu de cena

O "Domingão com Huck" levou ao ar mais um momento hilário de Déa Lúcia como jurada do quadro "Acredite em Quem Quiser", onde três candidatas se diziam esposas do homem mais alto do Brasil, chamado Ninão. Disposta a descobrir as impostoras, a mãe de Paulo Gustavo fez uma pergunta indiscreta que deixou Fábio de Melo envergonhado. Confira!