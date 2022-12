Luciano Huck vira meme ao errar nome de convidado do "Domingão": "Alguém ajuda"

Luciano Huck virou meme ao protagonizar um momento que viralizou durante o "Domingão" na Globo. No quadro "Acredite Quem Quiser" do último domingo (18), os jurados tinham o desafio de descobrir quem era casada com o homem mais alto do Brasil, quando o apresentador se confundiu, errando o nome dele várias vezes. Confira!