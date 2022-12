Déa Lúcia não se aguenta com pergunta íntima sobre Ronaldo no "Domingão": "É bom assim?"

Ronaldo Fenômeno fez uma participação mais que especial em atração do "Domingão com Huck" do último domingo (11) e Déa Lúcia surpreendeu ao fazer pergunta íntima sobre o ex-jogador, tema do quadro "Acredite Quem Quiser", em que três mulheres afirmavam terem sido os primeiros amores do craque — mas só uma estava falando a verdade.