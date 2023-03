O que rolou entre Cara de Sapato e Dania no BBB23: teve tombo, selinho e polêmica

A madrugada desta quinta-feira (16) no BBB23 foi marcada por muita polêmica durante a festa do líder. Acusado de ter cometido assédio com Dania Mendez, assim como MC Guimê, Cara de Sapato chegou a dar um selinho na mexicana, mesmo depois de ter afirmado não ter interesse. Confira tudo o que rolou entre eles!