Por que Cara de Sapato e MC Guimê foram acusados de assédio: vídeos viralizaram

A madrugada desta quinta-feira (16) no BBB23 foi marcada por uma polêmica envolvendo Cara de Sapato e MC Guimê. Os brothers foram acusados de assédio ao passarem do ponto no comportamento com Dania Mendez, mexicana que está de passagem pelo reality, em cenas pesadas que viralizaram na web, gerando revolta no público. Confira!