MC Guimê passou a mão em Dania, incomodou sister e Lexa desabafou: "Eu não tô bem"

MC Guimê gerou polêmica ao passar a mão em Dania Mendez, durante a festa do líder, na madrugada desta quinta-feira (16) no BBB23, quando foi acusado de assédio, assim como Cara de Sapato. O brother chegou a alisar as costas da mexicana, descendo até o quadril. Após a cena, Lexa desabafou e prometeu se afastar das redes. Confira o que rolou!