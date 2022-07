Fátima vai para "The Voice" e provoca dança das cadeiras na Globo: Patrícia no "Encontro" e mais

Depois de 10 anos no comando, Fátima se despede do "Encontro" em junho, começando no "The Voice Brasil" em outubro. Com isso, Patrícia e Manoel assumem prontamente o matinal. No segundo semestre, André Marques deixa o "É de Casa", assim como Ana Furtado, que conversa com a Globo sobre novos projetos para suas diversas plataformas.