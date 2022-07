Jojo confessa nervosismo antes de estrear no "Dança": "Disseram que eu não ia conseguir"

Jojo Todynho fez sua estreia na "Dança dos Famosos" no último domingo (3). Mas apesar de ter arrasado no palco do "Domingão com Huck", a funkeira confessou que passou nervoso durante os primeiros ensaios: isso porque, na web, muitas pessoas tentaram desencorajá-la e disseram que ela não iria conseguir ter sucesso. Saiba mais abaixo!