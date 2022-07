"Domingão" não perdoou situação chata envolvendo Lucas no BBB: ganhou surpresa

Lucas Bissoli, ex-participante do BBB22, deixou para trás uma situação chata que vivenciou na casa mais vigiada do Brasil, depois de receber um presente daqueles no "Domingão". O eliminado tentou colecionar produtos de beleza, mas foi barrado pela produção, que o forçou a devolvê-los. Mostrando que não superou, Luciano Huck preparou uma surpresa.