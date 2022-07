Luciano Huck cumpre promessa e se apresenta com a filha na final da "Dança dos Famosos"

Luciano Huck cumpriu a promessa feita à Fátima Bernardes na final da "Dança dos Famosos", que foi ar no último domingo (3). O marido de Angélica chamou a filha, Eva, de 9 anos, para realizar a tarefa de se apresentar no palco do "Domingão" — e arrasou ao "balançar o esqueleto". Confira abaixo!