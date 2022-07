Na final da "Dança dos Famosos", Carlinhos troca nome de Luciano Huck pelo de Faustão: vídeo

A final da "Dança dos Famosos" foi marcada por uma gafe de Carlinhos de Jesus, um dos jurados técnicos de peso da atração, que se confundiu no ao vivo e trocou o nome de Luciano Huck pelo do apresentador antigo, Fausto Silva. O próprio especialista tentou contornar a confusão ao seguir com seus comentários sobre a dinâmica. Assista ao vídeo!