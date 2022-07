Vitória Strada vence a "Dança dos Famosos" com talento e quebra de tabu ao vivo: veja trajetória

Em uma disputa acirrada, Vitória Strada gabaritou os dois ritmos da noite da "Dança dos Famosos" — com cinco notas 10 tanto na valsa, quanto no samba de gafieira. A pontuação final ficou a seguinte: Vitória e Wagner com 139,9, Vitão e Gabe Cardoso com 139,7, e Ana Furtado e Leandro Azevedo com 137,6.