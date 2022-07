Em vídeo, Jade diz que está com saudade de PA: "Daqui a pouco a gente se encontra"

Paulo André conquistou o segundo lugar no BBB22, mas com certeza ganhou o coração do público ao longo da edição. Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o atleta participou do programa "Bate-Papo BBB" e relembrou um dos fatos mais comentados da temporada: seu relacionamento "quente" com a influenciadora Jade Picon. Confira abaixo!