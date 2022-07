Jade critica edição de seu VT com Arthur no encontro dos ex-BBBs: "Eu não falei isso, não"

O BBB22 pode ter acabado, mas as tretas mal resolvidas entre os ex-participantes ainda estão dando o que falar! Já no primeiro reencontro dos ex-BBBs, que rolou no "BBB - A Eliminação" (Multishow) na noite de quarta-feira (27), deu para perceber que Jade Picon e Arthur Aguiar estão tentando deixar o passado para trás — mas nem a edição do programa está colaborando para isso.