Larissa Manoela faz homenagem para Jean Paulo Campos no "Encontro": "Admiro muito"

Jean Paulo Campos foi surpreendido por uma homenagem de Larissa Manoela ao participar do "Encontro", na Globo, na manhã desta segunda-feira (29). O eterno Cirilo, de "Carrossel", fez os fãs se derreterem pela amizade que mantém até hoje com a atriz, responsável pelo papel de Maria Joaquina no folhetim infantil. Confira!