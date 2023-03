Equipe de MC Guimê lamenta assédio no BBB23 e se desculpa com Lexa: "Não há justificativa"

A equipe de MC Guimê lamentou a acusação de assédio envolvendo o funkeiro no BBB23. Na madrugada desta quinta-feira (16), o brother passou do ponto ao apresentar um comportamento incisivo com Dania Mendez, chegando a alisar as costas e o quadril da mexicana, gerando desconforto dentro e fora do reality. Confira o pronunciamento!