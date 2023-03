Aos prantos, Bruna Griphao faz as pazes com Ricardo no BBB23: "Somos muito parecidos"

Bruna Griphao teve uma crise de choro durante a festa do líder Guimê e acabou se resolvendo com Ricardo no BBB23. Depois de desabafar com Aline Wirley, que afirmou ter passado pano para a atriz em algumas situações, a sister abriu o coração com Alface, que colocou um fim no climão entre os dois. Confira o que rolou!