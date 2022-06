Equipe de Brenda e Matheus se pronuncia sobre fala polêmica de Mussunzinho: "Nunca existiu"

Uma nova polêmica ganhou repercussão dentro e fora do "Power Couple 6" depois que Mussunzinho, durante o Quebra Power, sugeriu que Matheus tivesse agredido Brenda, acusação que os dois prontamente negaram. Diante do impacto do caso, a equipe prometeu entrar com medidas judiciais, como solicitado pela participante, ainda dentro do reality. Entenda!