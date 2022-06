Após desistirem do "Power Couple", Baronesa e Rogério comemoram saída de Cartolouco: vídeo

Claudia Baronesa e Rogério comemoraram o fim de jogo para Cartolouco e Gabi, com quem tiveram uma briga tensa que resultou na desistência do casal, no "Power Couple 6". Os dois fizeram uma transmissão ao vivo para acompanhar o resultado da DR com o público e vibraram muito ao ver que o jornalista tinha sido escolhido para sair da mansão Power.