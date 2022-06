Quebra Power terminou com briga tensa após Mussunzinho ofender Brenda: "Bafo de cocô"

A dinâmica responsável por incendiar a mansão Power está de volta. No Quebra Power dessa semana, a treta ficou por conta de Mussunzinho e Brenda. Diretamente do reality de casais, o ator novamente ofendeu a ex-participante do "Brincando com Fogo" ao dar a entender uma falta de higiene por parte dela: "Bafo de cocô". Entenda!