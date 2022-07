Final do "No Limite" teve confusão com Clécio: público achou que já estava na votação

A final do "No Limite" acabou sendo um pouco confusa para o público. No episódio de terça-feira (6), Charles, Clécio, Ipojucan, Lucas e Victor fizeram uma prova que os colocou direto na luta pelo prêmio de R$500 mil, mas tiveram que ser submetidos a mais disputas para serem considerados, de fato, finalistas, o que gerou contradições na web. Entenda!