Campeão do "No Limite", Charles tem história de vida marcada por muita luta: prêmio vai ajudá-lo

Charles Gama se consagrou como campeão do "No Limite" na madrugada desta sexta-feira (8). Recebendo 51,42% dos votos do público, o participante deixa o reality de sobrevivência com R$500 mil e um carro zero. Do lado de fora, a história de vida do vencedor foi marcada por muita luta e o prêmio vai ajudá-lo a dar a volta por cima em um momento difícil.