Prova de resistência do "No Limite" não passou de 50 minutos e viralizou com posição inusitada

O "No Limite" entrou em ritmo de reta final com 10 participantes na disputa e agora é cada um por si. No episódio desta terça-feira (21), o reality de sobrevivência colocou os competidores em uma prova de resistência na luta pela imunidade que deu o que falar pela posição inusitada que ficaram. O desafio não ultrapassou 50 minutos.