Em "A Grande Conquista", Natália diz que Lina "não fala com pobres" e ex-BBB rebate: entenda

Participando do terceiro reality show, desta vez na Record TV, Natália Deodato fez declarações polêmicas sobre a cantora Linn da Quebrada. No “Big Brother Brasil”, as duas faziam parte do mesmo grupo e eram parceiras no confinamento - e, após a fala de Natália sobre Lina “não falar com pobre”, a cantora usou as redes sociais para respondê-la.