Cláudia Abreu se derreteu com surpresa da filha no "Domingão" e entregou reação: "Quase morri"

Cláudia Abreu foi surpreendida ao ser convidada para uma participação especial no "Domingão com Huck" exibido pela Globo no Dia das Mães. Maria Maud, herdeira da atriz, subiu ao palco para homenagear a mãe, que não conseguiu segurar as lágrimas e derramou algumas lágrimas ao vê-la cantando.