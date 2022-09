Dona Déa viraliza ao 'xavecar' Gabriel Sater: tirou até brownie do peito no "Domingão"

Diretamente do "Domingão com Huck", Déa Lúcia roubou a cena ao dividir o palco da atração com Gabriel Sater, intérprete de Trindade no remake de "Pantanal", se insinuando para o peão de uma forma bem descontraída, que levou todo mundo a dar risada. A mãe de Paulo Gustavo chegou a tirar até um pedaço de brownie dos seios e viralizou. Confira!