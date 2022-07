Danilo Gentili apoia Leo Lins após demissão do SBT: "Sorte conhecer você de verdade"

A demissão de Leo Lins do SBT foi um dos assuntos de maior repercussão nos últimos dias. O ex-The Noite teve seu contrato rompido com a emissora depois de fazer uma "piada" bem desnecessária e carregada de preconceito sobre uma criança com hidrocefalia. Danilo Gentili, que trabalhava com o humorista na emissora, saiu em defesa de seu caráter.

Danilo Gentili elogia Leo Lins após demissão do SBT

Os dois trabalhavam juntos no "The Noite", talk show comandado por Gentili, que deu a entender que não queria o desligamento do funcionário nos bastidores. A decisão da emissora foi anunciada no último dia 4.

A "piada" feita por Leo Lins aconteceu fora do SBT, mas teve uma repercussão muita negativa para a emissora, uma vez que o humorista debocha de uma condição de saúde séria, além de citar o Teleton, parceiro da emissora.

"Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes".



Para se defender das críticas, Leo Lins, que foi alvo de uma nota de repúdio da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), compartilhou um vídeo em frente a uma unidade da organização, afirmando que foi a única vez que se emocionou gravando matéria: "Em um mundo de aparências, para mim vale a essência".



Foi através dessa publicação que Gentili quebrou o silêncio sobre a polêmica, rasgando elogios para o humorista que estava no "The Noite" desde 2014, atuando como repórter. "Você é um dos caras mais generosos e empatas que já conheci. Um amigo e um irmão".

"Eu e todas as pessoas que você ajuda sem tocar trombetas têm sorte em conhecer você de verdade. Já o seu público tem sorte de poder dar boas risadas com você. Vivemos tempos que o que se 'fala' tem mais peso do que 'o que se faz'", continuou o apresentador.

Gentili deixou claro que, independente dos rumos da carreira profissional, Leo Lins pode contar com o seu apoio. "Nem sempre foi assim e nem será para sempre. Nesses momentos conturbados você pode continuar contando comigo. Dentro de todas as minhas limitações conte comigo sempre".