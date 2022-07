Leo Lins perde contrato com SBT após piada infeliz sobre hidrocefalia: entenda o que rolou

O SBT tomou providências contra Leo Lins após polêmica envolvendo o humorista que trabalhava no "The Noite com Danilo Gentilli" e anunciou o desligamento imediato do ex-funcionário, responsável por fazer uma piada infeliz sobre hidrocefalia, condição em que ocorre um acúmulo anormal e excessivo de liquor dentro do cérebro. Entenda o caso!

Por que Leo Lins foi desligado do SBT: humorista causou polêmica

O momento aconteceu fora do ar, em um show de stand up, mas não passou despercebido pela emissora. Na ocasião, Leo Lins teria zombado de uma criança com hidrocefalia, citando ainda o Teleton, parceiro do SBT.

Imagens que começaram a circular na web mostram o humorista debochando da condição. "Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia".

"O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes", declarou Leo Lins ao público.

Mais comum em crianças, a hidrocefalia representa um acúmulo anormal e excessivo de liquor dentro do cérebro. Esse líquido, produzido pelos ventículos cerebrais, tem como função proteger as estruturas do cérebro, além da medula espinhal, podendo resultar em problemas de desenvolvimento.

Devido ao comentário extremamente infeliz, Leo Lins foi desligado do SBT nesta segunda-feira (4). A AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) emitiu um comunicado lamentando o ocorrido.

"A AACD repudia veementemente a 'piada' feita por Leo Lins em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do comediante. Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de "crianças com vários tipos de problemas" e mostra desrespeito aos moradores do Ceará".

"Ele cita diretamente o Teleton, marca que no Brasil pertence à AACD, e há 25 anos tem contribuído para transformar vidas de milhares de pessoas com deficiência física de todas as partes do Brasil. A atitude de Leo Lins também configura crime, conforme prevê o artigo 88 da lei 13.146/2015 — "Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: Pena — reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

"Esse tipo de "piada" é de extremo mau gusto, capacitista e incabível na sociedade em que vivemos hoje, pois vai na contramão de um mundo mais inclusivo pelo qual lutamos todos os dias. A AACD aguarda um posicionamento público com pedido de desculpas de Leo Lins. Combater o capacitismo, o preconceito e pessoas com deficiência, é missão de todos nós".