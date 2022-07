Menina de 8 anos do "Pequenos Gênios" deixou o público chocado com habilidades: "Fui humilhado"

Um novo quadro do "Domingão com Huck" já se tornou um dos queridinhos do público. Trata-se do "Pequenos Gênios", com a participação de crianças superinteligentes que deixaram tanto Luciano Huck, quanto a plateia do programa e os espectadores muito impressionados. Já no primeiro episódio da atração, Catarina, de apenas 8 anos, fez todos ficarem de queixo caído com suas habilidades fora do normal. Confira abaixo!